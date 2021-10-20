Павлюченко считает, что «Спартак» не проиграет «Лестеру» в матче ЛЕ

Бывший форвард московского «Спартака» высказался о предстоящем матче красно-белых с английским «Лестером» в рамках Лиги Европы УЕФА.

«Думаю, что «Спартак» не проиграет. Есть ощущение, что с британцами мы сможем получить боевую ничью. Но «Спартаку» будет очень трудно. «Лестер» в порядке, они этого доказали в последнем матче АПЛ с «Манчестер Юнайтед». «Спартак» же после концовки матча с «Динамо» может поймать кураж. Видно, что команда потихоньку приходит в себя. Поэтому я думаю, что «Спартак» способен дать бой «Лестеру» и мы можем рассчитывать на равную игру. Будет настоящая битва», — цитирует Павлюченко «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — в 17:30 мск.

Ранее Витория обратился к футболисту «Лестера» перед матчем «Спартака» в Лиге Европы.