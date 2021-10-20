Витория обратился к футболисту «Лестера» перед матчем «Спартака» в Лиге Европы

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Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория обратился обратился к защитнику «Лестера» Рикарду перед матчем третьего тура группового раунда Лиги Европы УЕФА.
Витория обратился к футболисту «Лестера» перед матчем «Спартака» в Лиге Европы
  • © spartak.com

«Был очень рад встретить Рикарду перед завтрашней игрой в Лиге Европы! Когда он был ещё очень юн, я говорил своим помощникам в «Витории Гимарайнш», что нам стоит выпускать его на поле уже сейчас, чтобы в будущем он не чувствовал давления. Затем он обрёл крылья и взлетел на вершину европейского футбола. Я всегда очень рад увидеть своих бывших подопечных. Несмотря на то, что завтра мы будем по разные стороны баррикад бороться за три очка, я надеюсь, что ты будешь счастлив и успешен. Ты заслуживаешь этого, Рикарду!» — написал Витория в своём Instagram.

Встреча третьего тура группы С «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало игры — в 17:30 мск.

«Легия» (6 очков) лидирует в группе. «Спартак» (3) занимает вторую строчку. Далее идут «Наполи» (1) и «Лестер» (1).

Ранее Черчесов заявил, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство.

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