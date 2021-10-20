Черчесов верит, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство
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«Пессимистично не надо, турнир ещё идёт. Сколько матчей остаётся до конца чемпионата? Ещё 19 туров, на кону 57 очков. Со всеми предстоит встретиться», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».
Он также заявил, что у «Спартака» есть шансы побороться с «Зенитом».
«Абсолютно реален — если свою работу делать грамотно и верить в успешный конечный результат. Ситуация в один миг может поменяться: красная карточка, судейская ошибка, попали в штангу с метра», — добавил Черчесов.
Напомним, что «Зенит» трижды подряд в последние годы становился чемпионом России. В настоящий момент клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.
Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Лестер Сити».