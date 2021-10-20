Билялетдинов считает, что «Спартаку» по силам обыграть «Лестер»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Лестер Сити».

«Спартак» не то чтобы не в лучших кондициях, но выступает нестабильно. В плане «физики» и атлетизма будет уступать, но еврокубки — это другая история, в одном матче можно показать яркую игру. Надеюсь, ребята выиграют. Хорошо, если поможет Промес. «Лестер» сейчас на ходу, обыграли «Манчестер Юнайтед», но по своему опыту знаю, как в Англии команды относятся к Лиге Европы, могут дать сыграть тем, кто мало выходит», — цитирует Билялетдинова ТАСС.

По мнению футболиста, в Англии уделяют внимание внутренним турнирам, а только потом еврокубкам.

«Посмотрим, смотря какие цели преследует «Лестер» в этом турнире, нужен он им или нет. По первым результатам можно понять, что вроде как не особо и надо им. Любого можно обыграть. Можно отцепить «Лестер» от дальнейшей борьбы. А там, когда приедет на выезд, сопернику, может, вообще ничего не надо будет. Надо верить в свои силы», — добавил Билялетдинов.

Встреча третьего тура группы С «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало игры — в 17:30 мск.

«Легия» (6 очков) лидирует в группе. «Спартак» (3) занимает вторую строчку. Далее идут «Наполи» (1) и «Лестер» (1).

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА с донецким «Шахтёром» (5:0).