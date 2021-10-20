Анчелотти: «Реал» провёл идеальный матч

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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА с донецким «Шахтёром» (5:0).
Анчелотти: «Реал» провёл идеальный матч
  • AP

«Моя команда заряжается большими амбициями, поэтому мы провели идеальный матч. После наших недавних неудач было жизненно важно подготовить ответ, и мы с этим справились. Мы сделали то, что обещали. Нам удалось сыграть на высоком уровне. Мы хорошо защищались, выглядели свежо и остро играли весь матч до конца», — цитирует Анчелотти пресс-служба УЕФА.

Он также отдельно отметил Винисиуса, который оформил в матче дубль.

Игра, которая прошла на стадионе «Олимпийский» в Киеве, завершилась со счётом 5:0 в пользу испанского клуба.

Ранее руководители Суперлиги разработали усовершенствованный план турнира.

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