Руководители Суперлиги разработали усовершенствованный план турнира

Руководители Европейской Суперлиги под предводительством каталонской «Барселоны», мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса» подготовили усовершенствованный план проведения турнира.

По информации The Sun, ключевым изменением станет то, что команды будут разбиты на две лиги — высшую и низшую, в каждой из которых будет по 20 представителей.

При этом в лиге могут участвовать все европейские клубы, а не только постоянные участники, как планировалось изначально.

Сообщается, что это не будет отдельным, обособленным турниром от соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций.

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