Черчесов высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Ещё работая в «Динамо», говорил и сейчас остаюсь при этом мнении: оптимальная формула — «10 иностранцев + 15 россиян» в заявке на сезон. Начать так, а дальше посмотреть на пропорцию. Какой-то вариант лимита всё-таки нужен — свой рынок надо поддерживать», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Он также высказал своё мнение о реформах в РПЛ.

«Документов не видел, с голландцами из Hypercube не разговаривал, не был ни на одном собрании, посвящённом переменам. В такие вещи надо вникать, а не поверхностно говорить», — добавил Черчесов.

Напомним, что в настоящий момент в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме «17 + 8».

Ранее Черчесов высказался о конфликте Карпина и Дзюбы.