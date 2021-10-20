Черчесов высказался о конфликте Карпина и Дзюбы

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал отношения форварда Артёма Дзюбы и нынешнего наставника национальной команды Валерия Карпина.
Черчесов высказался о конфликте Карпина и Дзюбы
  • РИА Новости

«Артём же общался с новым главным тренером сборной (не знаю о чём, при разговоре не присутствовал), но ситуация такова, какова она есть. Решение Дзюбы нужно попытаться понять. Как и Фернандеса, и в своё время Акинфеева», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Он также рассказал, что знает футболиста с 17 лет. По мнению Черчесова, Дзюба всегда поступает так, как чувствует.

Напомним, что форвард отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи. Причина — неоптимальная форма. Валерий Карпин признал наличие конфликта с Дзюбой.

Ранее Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча третьего тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА «Спартак» — «Лестер».

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