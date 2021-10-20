Сёмин считает, что в матче ЛЕ «Спартак» — «Лестер» будет забито много мячей

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча третьего тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА «Спартак» — «Лестер».
Сёмин считает, что в матче ЛЕ «Спартак» — «Лестер» будет забито много мячей
  • РИА Новости

«Спартак» непредсказуем, но «Лестер» им по силам. Завтра будет очень яркий матч, я жду большого количества забитых мячей. Предсказать исход сложно», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем он выразил уверенность, что красно-белые дадут серьезный бой англичанам. Сёмин считает, что предстоящий матч станет определяющим в борьбе за выход в плей-офф.

Встреча третьего тура группы С «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало игры — в 17:30 мск.

«Легия» (6 очков) лидирует в группе. «Спартак» (3 балла) занимает вторую строчку. Далее идут «Наполи» (1) и «Лестер» (1).

Ранее сообщалось, что Квинси Промес принял участие в тренировке красно-белых в общей группе перед матчем Лиги Европы с «Лестером».

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