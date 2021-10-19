Промес тренируется в общей группе «Спартака» перед матчем ЛЕ с «Лестером»

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Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес принял участие в тренировке красно-белых в общей группе перед матчем Лиги Европы УЕФА с «Лестером».
Промес тренируется в общей группе «Спартака» перед матчем ЛЕ с «Лестером»
  • РИА Новости

Занятие пропускали травмированные Эсекьель Понсе, Наиль Умяров и Георгий Мелкадзе, сообщает «Спорт-Экспресс».

29-летний хавбек сборной Голландии получил травму в матче десятого тура чемпионата России с «Ахматом» (1:0). Он начал тренироваться индивидуально в начале октября. Квинси пропустил встречу 11-го тура Российской премьер-лиги с «Динамо» (2:2).

Матч третьего тура группы С «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — в 17:30 мск.

Ранее Руй Витория заявил, что у «Спартака» есть характер.

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