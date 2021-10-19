Витория: у «Спартака» есть характер, но нужно играть и умно

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Лестером».

«Отсутствие Кофрие и травмированных игроков не радует, но ничего не поделаешь, мы должны находить замену и играть. У меня получилось вернуть команде характер? Это то, о чём мы говорим практически на каждой тренировке. У нас есть характер, но нужно играть и умно. Здесь необходима игра не только сердцем. В той или иной степени надо включать и то и другое. Плюс мы очень ценим вклад наших болельщиков», — сказал Витория на пресс-конференции.

Матч «Спартак» — «Лестер» пройдёт 20 октября в Москве на «Открытие Банк Арене». Начало встречи — в 17:30 мск.

Ранее Жиго рассказал, с каким настроением футболисты «Спартака» подходят к матчу с «Лестером».