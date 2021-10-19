Жиго рассказал, с каким настроением футболисты «Спартака» подходят к матчу с «Лестером»
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«Мы в хорошем настроении после дерби. Прекрасно знаем качества нашего соперника, у «Лестера» отличные форварды. Мы должны проявить себя именно как команда. Не нужно думать о жёлтых карточках завтра, надо отдать максимум сил, чтобы добиться положительного результата», — сказал Жиго на пресс-конференции.
Матч «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября в Москве на «Открытие Банк Арене». Начало встречи — в 17:30 мск.
Ранее Витория выразил мнение, что «Спартак» может обыграть «Лестер» в матче ЛЕ.