Витория считает, что «Спартак» может обыграть «Лестер» в матче ЛЕ

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория поделился своими ожиданиями перед матчем третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против английского «Лестера».

«У меня хорошее предчувствие. Я верю в нашу команду, что мы можем победить. Играем против быстрой команды, потому наши футболисты должны быть предельно сконцентрированы. Для нас нет различий — мы намерены выиграть их как дома, так и в гостях. Думаю, что мы выиграем эту игру, для этого есть все шансы. Мы готовимся к одному матчу и лишь потом начинаем думать о следующем. Вообще я люблю играть большие поединки, это касалось и матча с «Динамо», и завтрашнего, и игры с «Зенитом». Такие матчи держат нас в тонусе», — сказал Витория на пресс-конференции.

Матч «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября в Москве на «Открытие Банк Арене». Начало поединка — в 17:30 мск.

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