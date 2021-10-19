Мозес рассказал, как помог финансами нигерийской официантке в Грозном
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«Это правда, была такая история. Я не ожидал, что так далеко от родины встречу в ресторане гостиницы нигерийскую официантку. Она тоже была рада: рассказала, что очень любит футбол и знает меня по выступлениям за сборную и «Челси». В той ситуации мне показалось правильным помочь ей финансами», — цитирует Мозеса пресс-служба московского клуба.
Он добавил, что официантка, вероятно, зарабатывает небольшие деньги на своей работе. Мозес также отметил, что в Нигерии принято поддерживать своих соотечественников.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги футболист принял участие в девяти матчах, но не отметился голевыми действиями.
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