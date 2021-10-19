Мозес рассказал, как помог финансами нигерийской официантке в Грозном

Полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес рассказал о финансовой помощи своей соотечественнице в Грозном.

«Это правда, была такая история. Я не ожидал, что так далеко от родины встречу в ресторане гостиницы нигерийскую официантку. Она тоже была рада: рассказала, что очень любит футбол и знает меня по выступлениям за сборную и «Челси». В той ситуации мне показалось правильным помочь ей финансами», — цитирует Мозеса пресс-служба московского клуба.

Он добавил, что официантка, вероятно, зарабатывает небольшие деньги на своей работе. Мозес также отметил, что в Нигерии принято поддерживать своих соотечественников.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги футболист принял участие в девяти матчах, но не отметился голевыми действиями.

Ранее Николай Наумов высказался о пресс-конференции руководителей клуба.