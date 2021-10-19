Наумов: цель руководства «Локомотива» — заработать денег
- @fclokomotiv
«Они рисуют красивые фразы, чтобы успокоить общественность. Но главная цель этих ребят — заработать деньги на российском рынке. Они поставили себе задачу покупать и продавать игроков, тем самым получая большие доходы. Спортивный результат для них вторичен. Они будут работать над тем, чтобы засветить игроков, чтобы скауты их увидели. Тогда и футболиста можно будет выгодно продать», — цитирует Наумова «Спорт-Экспресс».
Он также отметил, что нужно понимать: ставя цель заработать, невозможно достичь спортивного результата.
Напомним, что «Локомотив» после 11 туров Российской премьер-лиги занимает пятое место, набрав 18 очков.
Ранее Маркус Гисдоль рассказал, почему согласился возглавить «Локомотив».