Наумов: цель руководства «Локомотива» — заработать денег

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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о пресс-конференции руководителей клуба.
Наумов: цель руководства «Локомотива» — заработать денег
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«Они рисуют красивые фразы, чтобы успокоить общественность. Но главная цель этих ребят — заработать деньги на российском рынке. Они поставили себе задачу покупать и продавать игроков, тем самым получая большие доходы. Спортивный результат для них вторичен. Они будут работать над тем, чтобы засветить игроков, чтобы скауты их увидели. Тогда и футболиста можно будет выгодно продать», — цитирует Наумова «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что нужно понимать: ставя цель заработать, невозможно достичь спортивного результата.

Напомним, что «Локомотив» после 11 туров Российской премьер-лиги занимает пятое место, набрав 18 очков.

Ранее Маркус Гисдоль рассказал, почему согласился возглавить «Локомотив».

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