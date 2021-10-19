Гисдоль: я почувствовал, что готов попробовать что-то новое и отправиться в Россию

Новый главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал о том, почему согласился возглавить московскую команду.

«Примерно десять лет я работал в Бундеслиге. Я почувствовал, что готов попробовать что-то новое и отправиться в Россию. Ральф Рангник и Томас Цорн связались со мной, и я достаточно быстро принял решение. Ральф рассказал мне, что он планирует построить, и им удалось меня зажечь. Финансовый аспект сделки не имеет ключевого значения. Я действительно воодушевлён. Мы поговорили с Ральфом тогда, когда Марко Николич уже ушёл. В Германии неправильно написали мои слова. Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин мне помогают. Я ими очень доволен. Они знают эту команду. Мы с ними ещё сработаемся. Я сказал им, что даю им шанс и хочу с ними поработать. Они очень позитивно это восприняли», — сказал Гисдоль на пресс-конференции.

После 11 туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея 18 очков.