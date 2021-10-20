Ещенко: готовлюсь к новому этапу — взял конспекты Тедеско и Карреры

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Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился своими планами на будущее после завершения карьеры футболиста.
Ещенко: готовлюсь к новому этапу — взял конспекты Тедеско и Карреры
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«Хочется ещё немного помучить собой футбол, пока силы есть. Тренировки и сборы выдерживаю в полном объёме, показатели не хуже, чем у молодых, почему нет? Плюс есть тренерская лицензия А для дальнейшей работы в структуре, надеюсь, «Спартака». Следующая — Pro, но это уже после завершения. Готовлюсь к новому этапу в жизни — взял конспекты у Тедеско, записывал занятия Карреры, сейчас у Витории буду просить. Изучаю, думаю, анализирую», — приводит слова Ещенко «Матч ТВ».

При этом он отметил, что ещё не наигрался в футбол. Ещенко уйдёт из спорта, когда пропадёт желание играть или здоровье скажет стоп.

37-летний футболист выступает за «Спартак» с 2016 года. Он провёл за клуб 89 матчей и забил один мяч.

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