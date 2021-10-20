Вальбуэна ждёт Бензема в суде по делу о шантаже

Бывший полузащитник московского «Динамо» Матье Вальбуэна, ныне выступающий за греческий «Олимпиакос», прокомментировал судебный процесс по делу о шантаже видеозаписью интимного характера со стороны нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема.

«Я ждал шесть лет и пойду до конца. Только Бензема не явился в суд. Обидно, но что поделать. Мы пробудем здесь столько, сколько потребуется», — цитирует Вальбуэну RMC Sport.

Напомним, что французский полузащитник обвинил Бензема в шантаже. По словам Вальбуэны, его партнёр по сборной выступал в роли посредника, подстрекая его заплатить шантажистам за видео интимного характера.

Из-за этого скандала Бензема шесть лет не вызывался в сборную Франции.

Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтёр» с крупным счётом проиграл мадридскому «Реалу» в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.