Соболев открыл счёт в матче «Спартак» — «Лестер»

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Форвард московского «Спартака» Александр Соболев открыл счёт в матче группового раунда Лиги Европы с «Лестером».
Соболев открыл счёт в матче «Спартак» — «Лестер»
  • © spartak.com

Нападающий «Спартака» отличился на 11-й минуте встречи, воспользовавшись передачей Зелимхана Бакаева.

На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу красно-белых.

Ранее сообщалось, что Кофрие выразил надежду на победу над «Лестером».

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