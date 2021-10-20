Соболев открыл счёт в матче «Спартак» — «Лестер»

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев открыл счёт в матче группового раунда Лиги Европы с «Лестером».

Нападающий «Спартака» отличился на 11-й минуте встречи, воспользовавшись передачей Зелимхана Бакаева.

На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу красно-белых.

Ранее сообщалось, что Кофрие выразил надежду на победу над «Лестером».