Комбаров: если «Тула» обыграла «Зенит», почему «Спартак» не сможет

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Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».
Комбаров: если «Тула» обыграла «Зенит», почему «Спартак» не сможет
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«Спартак» абсолютно способен обыграть сегодняшний «Зенит». «Зенит» последние две игры в чемпионате России проиграл. Еврокубки в счёт не берем. Там совсем иные уровень и настрой. Если «Тула» обыграла «Зенит», почему «Спартак» не сможет?» — цитирует Комбарова «РБ Спорт».

Напомним, что матч пройдёт 24 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:00 мск.

Ранее комментатор Геннадий Орлов прокомментировал будущее главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака.

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