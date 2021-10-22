Комбаров: если «Тула» обыграла «Зенит», почему «Спартак» не сможет
- © spartak.com
«Спартак» абсолютно способен обыграть сегодняшний «Зенит». «Зенит» последние две игры в чемпионате России проиграл. Еврокубки в счёт не берем. Там совсем иные уровень и настрой. Если «Тула» обыграла «Зенит», почему «Спартак» не сможет?» — цитирует Комбарова «РБ Спорт».
Напомним, что матч пройдёт 24 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:00 мск.
Ранее комментатор Геннадий Орлов прокомментировал будущее главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака.