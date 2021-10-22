Орлов: как не ставить Дзюбу, зарабатывающего больше всех

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал будущее главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака.

«Да не уволят Семака. Сейчас, несмотря на поражения, два очень приличных матча провели. По сравнению с прошлым годом-то выросли. Тактика была правильно выстроена. Что касается Дзюбы, то здесь от тренера мало что зависит. Он на таком контракте, больше всех зарабатывает — и как его не ставить? Надо усиливаться. Но кредит доверия у Семака в этом сезоне полный, даже не думайте ни о чём. Надо ему выполнить задачи, а в мае уже всё будет решаться», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, что Дзюба в нынешнем сезоне провёл в Российской премьер-лиге (РПЛ) 11 матчей за «Зенит», в которых забил пять мячей и сделал три результативных паса.

Ранее Ледяхов назвал атакующую схему «Зенита» с Дзюбой прошлым веком.