Орлов: как не ставить Дзюбу, зарабатывающего больше всех

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Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал будущее главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака.
Орлов: как не ставить Дзюбу, зарабатывающего больше всех
  • Reuters

«Да не уволят Семака. Сейчас, несмотря на поражения, два очень приличных матча провели. По сравнению с прошлым годом-то выросли. Тактика была правильно выстроена. Что касается Дзюбы, то здесь от тренера мало что зависит. Он на таком контракте, больше всех зарабатывает — и как его не ставить? Надо усиливаться. Но кредит доверия у Семака в этом сезоне полный, даже не думайте ни о чём. Надо ему выполнить задачи, а в мае уже всё будет решаться», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, что Дзюба в нынешнем сезоне провёл в Российской премьер-лиге (РПЛ) 11 матчей за «Зенит», в которых забил пять мячей и сделал три результативных паса.

Ранее Ледяхов назвал атакующую схему «Зенита» с Дзюбой прошлым веком.

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