Ледяхов: атакующая схема «Зенита» с Дзюбой — прошлый век

Бывший футболист сборной России Игорь Ледяхов поделился впечатлениями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА между петербургским «Зенитом» и туринским «Ювентусом» (0:1).

«Ювентус» был сам на себя не похож, особенно в первом тайме. Да, «Зенит» смотрелся неплохо, но в еврокубках его атакующая схема с Артёмом Дзюбой на острие неактуальна. Это прошлый век. Посмотрите на другие коллективы. Все нападающие мобильные, постоянно двигаются, прессингуют. Петербуржцы же используют устаревшую модель», — заявил Ледяхов в интервью RT.

Он также прокомментировал два подряд поражения «Зенита» в последних матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Что касается неудачной серии в чемпионате России, то на это не стоит обращать внимания. Да, подопечные Семака уступили два раза подряд, но в обоих случаях владели колоссальным преимуществом, имели огромное количество моментов. Просто бывает, что мяч не идёт в ворота соперника, а ты пропускаешь в единственной контратаке. По качеству игры «Зенит» остаётся сильнейшим в РПЛ. Без вопросов», — добавил Ледяхов.

Матч, прошедший в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершился со счётом 1:0 в пользу туринского клуба.

Ранее Ледяхов заявил, что «Зенит» победит «Спартак» с минимальным счётом в РПЛ.