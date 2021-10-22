Ледяхов: «Зенит» победит «Спартак» с минимальным счётом

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Бывший футболист сборной России Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».
Ледяхов: «Зенит» победит «Спартак» с минимальным счётом
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«Безусловно, «Зенит» укомплектован лучше других команд РПЛ. Там собраны очень классные футболисты. Как показывает статистика, «Спартак» уже давно не выиграет в дерби двух столиц, да и к этому матчу подходит не в лучшем эмоциональном состоянии. На мой взгляд, подопечные Семака победят с минимальным счётом. Максимум, будет зафиксирована ничья», — заявил Ледяхов в интервью RT.

Он также рассказал, кого бы поставил в тройку нападения московского клуба в матче с «Зенитом».

«Если Витория не станет менять схему в преддверии встречи с «Зенитом», то в тройке нападения предпочёл бы увидеть Соболева, Промеса и Бакаева», — добавил Ледяхов.

Матч пройдёт 24 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арене». Начало — в 19:00 по мск.

Ранее Игорь Ледяхов оценил игру голкипера московского «Спартака» Александра Максименко.

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