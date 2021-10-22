Ледяхов: Максименко точно входит в пятёрку сильнейших вратарей страны

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Бывший футболист сборной России Игорь Ледяхов оценил игру голкипера московского «Спартака» Александра Максименко.
Ледяхов: Максименко точно входит в пятёрку сильнейших вратарей страны
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«Не считаю, что Максименко не спасает. Время от времени он выручает в сложных ситуациях, другое дело, что регулярно пропускает в важных матчах. Статусные встречи он не всегда проводит ровно, это и провоцирует критику в его адрес. Но не стоит забывать, что Александр по-прежнему остаётся молодым голкипером», — заявил Ледяхов в интервью RT.

Он также высказался по поводу стагнации голкипера «Спартака».

«Думаю, мы слишком категоричны по отношению к нему. Сбавлять он точно не стал. Игра Максименко — отражение выступления «Спартака» в сезоне. Разве кто-то из футболистов смотрится стабильно?» — добавил Ледяхов.

Он также ответил на вопрос, входит ли Максименко в топ-5 вратарей России.

«Да, что подтверждают вызовы в сборную России. В пятёрке сильнейших вратарей страны он точно значится», — заключил Ледяхов.

Ранее Ледяхов высказался о натурализации Жиго в связи с дефицитом центральных защитников в сборной России.

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