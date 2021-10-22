Ледяхов — о натурализации Жиго: в сборной России дефицит центральных защитников

Бывший футболист сборной России Игорь Ледяхов сравнил защитников московского «Спартака» Самуэля Жиго и Георгия Джикию.

«Думаю, это игроки примерно одного уровня. Возможно, Джикия немного помедленнее. Но Георгий демонстрировал довольно качественный футбол на протяжении долгого времени, зарекомендовал себе не только в клубе, но и в сборной. Однако в последнее время число результативных ошибок заметно возросло», — заявил Ледяхов в интервью RT.

Он также высказался о натурализации Жиго.

«Почему нет? В сборной России дефицит как нападающих, так и центральных защитников. Тому же Марио Фернандесу ведь сделали гражданство. Четыре года он помогал коллективу, но сейчас устал. Жиго мог бы последовать по такому же пути. Но я бы отметил, что сейчас в стране подрастает неплохое поколение исполнителей данного амплуа. В ЦСКА развивается Игорь Дивеев, в «Зените» — Дмитрий Чистяков. Пусть он проводит не так много времени на поле, но является квалифицированным спортсменом. Не будем забывать и о Максиме Осипенко из «Ростова». Думаю, эти ребята если и уступают Самуэлю, то совсем немного», — добавил Ледяхов.

Напомним, что Жиго присоединился к «Спартаку» в 2018 году. Он провёл за красно-белых 72 матча, в которых забил девять мячей.

Ранее Игорь Ледяхов прокомментировал игру защитника московского «Спартака» Николая Рассказова в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Лестером» (3:4).