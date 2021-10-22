Ледяхов: нельзя винить одного Рассказова в пропущенных голах «Спартака»

Бывший футболист сборной России Игорь Ледяхов прокомментировал игру защитника московского «Спартака» Николая Рассказова в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Лестером» (3:4).

«На самом деле у представителей данных амплуа функции не сильно отличаются. Кроме того, во встрече с «Лестером» он фактически исполнял роль крайнего защитника. Николай — опытный футболист. Не стоит всё списывать на молодость. Однако нельзя винить одного Рассказова в пропущенных голах «Спартака». Обратите внимание, как в данных эпизодах действовали Георгий Джикия и Самуэль Жиго. Вся тройка грубо ошибалась тактически», — заявил Ледяхов в интервью RT.

Он также рассказал, почему главный тренер красно-белых Руй Витория игнорирует защитников Илью Кутепова и Илью Гапонова, делая ставку на Рассказова.

«Мы знаем, что Кутепов — квалифицированный футболист, имеющий за плечами опыт игры на чемпионате мира, но не можем иметь понятия, в каком состоянии он находится в данный момент. Главный тренер не враг себе и выбирает лучших. Не верю в предвзятость со стороны Витории. Видимо, оба Ильи хуже готовы», — добавил Ледяхов.

«Спартак» на своём поле потерпел поражение от «Лестера» в матче третьего тура группы С — 3:4.

Ранее в сети появилось фото Витории в метро.