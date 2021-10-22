Семак: Малком и Клаудиньо могут пропустить матч со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмированных футболистах санкт-петербургской команды перед матчем 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

«Участие Малкома и Клаудиньо в матче против «Спартака» под вопросом. Есть сомнения, что они смогут выйти на поле», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

По его словам, 22 октября Малкому сделают МРТ. И только после этого станет понятно, сможет ли бразильский полузащитник принять участие в матче. Семак надеется, что у него не будет выявлено серьёзного повреждения.

«По Клаудиньо ситуация получше. Надеюсь, что всё обойдётся», — добавил он.

Малком и Клаудиньо получили повреждения в матче Лиги чемпионов УЕФА с «Ювентусом».

Далер Кузяев пропустит встречу из-за перебора жёлтых карточек.

Игра «Зенит» — «Спартак» пройдёт в Санкт-Петербурге 24 октября. Начало матча в 19:00 мск.

Ранее Семак заявил, что «Спартак» для «Зенита» является принципиальным соперником.