Семак: «Спартак» является принципиальным соперником

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

«Я думаю, сколько болельщиков, столько и мнений, но для нас «Спартак» — один из самых серьёзных оппонентов. Такое же отношение к этой команде и у наших болельщиков, и у меня лично. Моя футбольная жизнь прошла по большей части в составе ЦСКА и «Зенита», и для обеих этих команд «Спартак» является принципиальным соперником. Матчи с ними всегда достаточно напряжённые, и мы ждём очень интересной игры, ждём её с нетерпением. Мы рассчитываем на поддержку наших болельщиков — спасибо им большое за то, что всегда так прекрасно болеют за нас», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Он добавил, что трёхматчевая серия поражений никак не влияет на подготовку к матчу.

Напомним, что встреча пройдёт 24 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:00 мск.

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