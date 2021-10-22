Семак: «Спартак» является принципиальным соперником

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
Семак: «Спартак» является принципиальным соперником
  • Reuters

«Я думаю, сколько болельщиков, столько и мнений, но для нас «Спартак» — один из самых серьёзных оппонентов. Такое же отношение к этой команде и у наших болельщиков, и у меня лично. Моя футбольная жизнь прошла по большей части в составе ЦСКА и «Зенита», и для обеих этих команд «Спартак» является принципиальным соперником. Матчи с ними всегда достаточно напряжённые, и мы ждём очень интересной игры, ждём её с нетерпением. Мы рассчитываем на поддержку наших болельщиков — спасибо им большое за то, что всегда так прекрасно болеют за нас», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Он добавил, что трёхматчевая серия поражений никак не влияет на подготовку к матчу.

Напомним, что встреча пройдёт 24 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:00 мск.

Ранее главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель сравнил работу в нынешнем клубе и французском «Пари Сен-Жермен».

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