Тухель: Лукаку легче тренировать, чем Мбаппе и Неймара

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель сравнил работу в нынешнем клубе и французском «Пари Сен-Жермен».

«Челси» и ПСЖ — команды-антиподы в плане стиля и организации. В Париже я был больше министром спорта, имел дело с семьями и друзьями звёзд. Легче тренировать Лукаку, чем Мбаппе и Неймара», — сказал Тухель в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что немецкий специалист возглавлял ПСЖ с 2018 по 2020 год. В 2021 году он стал главным тренером «Челси» и привёл команду к победе в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2020/21.

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