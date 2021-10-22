Защитник «Кайрата» прокомментировал столкновение самолёта с машиной на взлётной полосе

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Защитник казахстанского «Кайрата» Раде Дугалич рассказал об инциденте с самолётом команды в аэропорту Алма-Аты.
Защитник «Кайрата» прокомментировал столкновение самолёта с машиной на взлётной полосе
  • © fckairat.com

«Мы сами не знаем, как произошёл инцидент. Прилетели, всё было нормально, затем какая-то машина попала под самолёт. Почувствовали сильный удар. Машина разбилась», — цитирует Дугалича «РБ Спорт».

Он отметил, что все были шокированы. Некоторые даже проснулись от удара, хотя спали в полёте. Дугалич недоумевает, как можно было въехать в машину на целой взлетной полосе.

Напомним, что самолёт с футболистами «Кайрата» на борту после приземления столкнулся с автомобилем одной из служб аэропорта Алматы. Игроки возвращались домой после матча третьего тура группового этапа Лиги конференций с азербайджанским «Карабахом» (1:2).

Ранее сообщалось, что «Аталанта» должна продать Миранчука в зимнее трансферное окно.

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