Источник: «Аталанта» должна продать Миранчука в зимнее трансферное окно

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Итальянская «Аталанта» готовится продать российского полузащитника Алексея Миранчука.
Источник: «Аталанта» должна продать Миранчука в зимнее трансферное окно
  • AP

Об этом сообщает CalcioAtalanta со ссылкой на итальянского журналиста Симоне Форнони.

По информации источника, Миранчук не входит в планы главного тренера клуба Джана Пьеро Гасперини.

«Команда уехала с «Олд Траффорд» с полным пониманием, что в январе любой желающий сможет прийти и подписать себе Миранчука. Против «Манчестер Юнайтед» Алексей был ни рыба ни мясо в тактическом плане, хотя он имеет завидные технические навыки. Игра россиянина остаётся ниже ожиданий: он не универсал, не нападающий, не играющий тренер», — заявил журналист.

Он также высказался об отношении Гасперини к Миранчуку.

«Гасперини никогда не скрывал, что Миранчук не стоит в вершине командной иерархии. При этом тренер постоянно подчёркивает, что Алексей — очень хороший парень. На личном уровне проблем нет, но очевидно, что в игровом плане есть проблема, которую подтверждают наши визуальные впечатления. Миранчук бесполезен и в планы «Аталанты» не входит. Придется продавать его в зимнее трансферное окно», — отметил Форнони.

Миранчук присоединился к «Аталанте» в 2020 году. В нынешнем сезоне он принял участие в шести матчах команды и отметился одной результативной передачей.

Ранее Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча 12-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» — «Спартак».

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