«Спартак» уступил «Лестеру» в матче Лиги Европы, хотя выигрывал со счётом 2:0

Московский «Спартак» на своём поле потерпел поражение от английского «Лестера» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:4.

В составе красно-белых сначала отличились Александр Соболев и Джордан Ларссон на 11-й и 44-й минутах. Затем гости ответили покером Патсона Даки — он забил на 45-й, 48-й, 54-й и 78-й минутах. На 86-й минуте Соболев оформил дубль и сократил отставание, но всё же английская команда довела матч до победы.

Таким образом, «Лестер» поднялся на второе место в группе C, набрав четыре очка. Подопечные Руя Витории же опустились на третью строчку.

Ранее защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие выразил надежду на победу над «Лестером».