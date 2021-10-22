Камбэк в Праге, разгром в Неаполе и два пенальти Иванова в Стамбуле: чем запомнился 3-й тур группового этапа Лиги Европы

«Лион» одержал волевую победу над «Спартой». Французская команда пропустила два мяча к середине первого тайма, но переломила ход встречи благодаря дублю Карла Токо Экамби. «Наполи» и «Вест Хэм» разгромили «Легию» и «Генк» соответственно. Точный удар вышедшего на замену Софьяна Диопа на 89-й минуте помог «Монако» взять верх в противостоянии с ПСВ. А российский судья Сергей Иванов назначил два пенальти во встрече «Фенербахче» и «Антверпена». Чем запомнился третий тур группового этапа Лиги Европы — в материале RT.

Невероятная победа «Лиона»

Самый яркий матч игрового дня состоялся в Чехии, где «Спарта» принимала «Лион». По своему сюжету эта игра напомнила встречу «Спартака» и «Лестера». Как и красно-белые, пражане вели со счётом 2:0. Причём дублем в их составе уже к 20-й минуте отметился словацкий нападающий Лукаш Гараслин, который совсем недавно противостоял сборной России в рамках отборочного этапа ЧМ-2022.

Вернуться в игру гостям помог гол Карла Токо Экамби в конце первого тайма. На этом аналогии с поединком москвичей не закончились, ведь после перерыва французский коллектив отличился трижды. Разве что оформить покер никому не удалось. Зато Экамби ассистировал вышедшему на замену Лукасу Пакета, а в концовке поставил точку в матче. Теперь камерунец лидирует в гонке бомбардиров турнира с пятью голами наряду с Эннером Валенсией из «Фенербахче». Причём забивал африканец, когда «Лион» уже играл в меньшинстве. Мало Гюсто получил вторую жёлтую карточку за срыв атаки.

А незадолго до финального свистка «Спарта», как и «Спартак», сократила отставание до минимума — 3:4. Правда, времени на то, чтобы сотворить камбэк, у хозяев уже не осталось. Гости же одержали третью победу подряд и лидируют в группе А со стопроцентными показателями.

Счастливая развязка для «Монако»

Одержала победу и другая команда, представляющая чемпионат Франции — «Монако». Монегаски в отсутствие не полетевшего в Нидерланды Александра Головина на выезде обыграли ПСВ — 2:1. При этом команда выдала два абсолютно разных тайма. В первом у хозяев не получалось ничего, а гости раз за разом вскрывали оборону соперника вертикальным передачами. А потому гол Мирона Боадю получился абсолютно закономерным. Символично, что голландский форвард забил дебютный мяч за коллектив на родине.

После перерыва инициатива перешла к подопечным Роджера Шмидта. Теперь уже они штурмовали чужие ворота и создавали опасные моменты. И по истечении часа встречи Коди Гакпо удалось сравнять счёт. Казалось, ПСВ вполне может добыть и три очка, но вместо этого команда осталась ни с чем.

Ближе к финальному свистку Нико Ковач бросил в бой ряд лидеров, пребывавших в запасе: Виссама Бен-Йеддера, Желсона Мартинша и Софьяна Диопа. И именно последнему удалось поставить точку в игре на 89-й минуте. После прострела Каю Энрике с левого фланга свежий полузащитник с близкого расстояния переправил снаряд в створ. А бразилец в тот вечер отметился двумя отличными результативными передачами.

Мощная концовка «Наполи»

Между тем выступающая в группе со «Спартаком» «Легия» оказалась близка к тому, чтобы сотворить ещё одну сенсацию. В первых двух турах варшавяне с минимальным счётом обыграли не только москвичей, но и «Лестер» и неожиданно возглавили квартет C. В четверг же они едва не отобрали очки у «Наполи» на выезде.

Неаполитанцы на протяжении всего противостояния владели подавляющим преимуществом и нанесли почти 30 ударов по чужим воротам. Однако мяч упорно не шёл в створ. Гости оборонялись всей командой, а на последнем рубеже чудеса творил 19-летний Цезарий Мишта, совершивший в общей сложности семь сейвов.

Однако на 76-й минуте и он оказался бессилен, когда Лоренцо Инсинье отправил снаряд в сетку с рикошетом от перекладины. В день встречи появились слухи о возможном переходе капитана в «Интер», и он ответил на них победным голом. После этого «Легия» рассыпалась и пропустила ещё дважды. Всё тот же Инсинье ассистировал Виктору Осимхену, а Маттео Политано довёл счёт до крупного. Так польский коллектив пропустил первые мячи в нынешнем розыгрыше ЛЕ и потерял первые очки, но остался наверху турнирной таблицы группы. Зато «Спартак» опустился на четвёртую строчку.

Судьбоносные стандарты «Вест Хэма»

Победы с аналогичным счётом добился «Вест Хэм» в поединке с «Генком». Коллектив Дэвида Мойеса, как и «Лион», пока не допускал осечек в текущем розыгрыше второго по значимости еврокубка. Вот и вице-чемпион Бельгии на выезде ничего не сумел поделать с фаворитом. Хотя в первом тайме гости смотрелись достойно и даже забили, но гол Тео Бонгонды судья отменил из-за офсайда у партнёра.

Взломать оборону оппонента хозяевам помогли великолепные подачи Аарона Крессуэлла со стандартных положений. В четверг англичанин дважды ассистировал партнёрам, причём отличиться удалось центральным защитникам Крэйгу Доусону и Иссе Диопу. Поставил же точку в матче Джаррод Боун — 3:0.

Отдельно в составе хозяев следует отметить Томаша Соучека. Всего несколько дней назад чех получил жуткую травму во встрече АПЛ с «Эвертоном». Экс-нападающий «Рубина», «Зенита» и ЦСКА Хосе Саломон Рондон наступил ему на лицо. Спортсмену экстренно пришлось наложить несколько швов. Несмотря на это, он как ни в чём не бывало вышел на поле с первых минут и отыграл до финального свистка.

Обидная осечка «Фенербахче»

Российский судья Сергей Иванов, которому в воскресенье предстоит обслужить противостояние «Зенита» и «Спартака» в РПЛ, в четверг отработал на матче «Фенербахче» — «Антверпен». Остаться незамеченным отечественному арбитру не вышло, ведь он назначил сразу два пенальти в ворота бельгийской команды. Причём в первом случае он сначала не зафиксировал фол на Валенсии, но на помощь пришли коллеги на VAR.

Однако сам пострадавший одиннадцатиметровый не реализовал. В конце первого тайма стамбульцы заработали ещё один, и на этот раз опытный эквадорец, которому вновь доверили подойти к «точке», проявил себя идеально. Чуть раньше ему удалось отличиться и с игры. Таким образом, латиноамериканский нападающий вместе с Экамби лидирует в гонке бомбардиров турнира.

Но одержать первую победу в ЛЕ хозяевам не помогли ни свершения форварда, ни помощь рефери. Уже на второй минуте счёт открыл Мбвана Самата, которого «Антверпен» арендовал летом как раз у «Фенербахче». А после перерыва равновесие на табло установил Питер Геркенс — 2:2.