Каррера считает, что у «Спартака» всё ещё есть шанс на выход в плей-офф Лиги Европы
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«Сможет ли «Спартак» пройти в плей-офф Лиги Европы? Конечно, будет очень сложно, но такой шанс есть», — цитирует Карреру Sport24.
Встреча прошла в Москве и завершилась поражением «Спартака» со счётом 3:4, хотя изначально красно-белые выигрывали с преимуществом в два мяча.
«Лестер» поднялся на второе место в группе C, набрав четыре очка. Подопечные же Руя Витории опустились на третью строчку.
Ранее экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо выразил уверенность, что следующая встреча с «Лестером» станет судьбоносной.