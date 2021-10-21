Каррера считает, что у «Спартака» всё ещё есть шанс на выход в плей-офф Лиги Европы

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после поражения от «Лестера» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы высказался о шансах красно-белых на выход в плей-офф турнира.

«Сможет ли «Спартак» пройти в плей-офф Лиги Европы? Конечно, будет очень сложно, но такой шанс есть», — цитирует Карреру Sport24.

Встреча прошла в Москве и завершилась поражением «Спартака» со счётом 3:4, хотя изначально красно-белые выигрывали с преимуществом в два мяча.

«Лестер» поднялся на второе место в группе C, набрав четыре очка. Подопечные же Руя Витории опустились на третью строчку.

Ранее экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо выразил уверенность, что следующая встреча с «Лестером» станет судьбоносной.