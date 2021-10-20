Экс-тренер «Спартака»: следующая встреча с «Лестером» станет судьбоносной

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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал поражение от английского «Лестера» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Экс-тренер «Спартака»: следующая встреча с «Лестером» станет судьбоносной
  • AP

«Считаю несправедливым полностью перекладывать вину на Рассказова. Результат всегда принадлежит всей команде. Пора быстро перевернуть эту неудачную страницу и подумать о следующей игре. Следующая встреча с «Лестером» станет именно судьбоносной», — цитирует Рианчо Sport24.

По его мнению, судить о выступлениях «Спартака» в сезоне можно будет начать как раз после следующей игры, а минувший матч оставил прекрасные впечатления.

«Клуб явно возрождается. Вперёд, красно-белые!» — добавил специалист.

Встреча прошла в Москве и завершилась поражением «Спартака» со счётом 3:4, хотя изначально красно-белые выигрывали с преимуществом в два мяча. 

«Лестер» поднялся на второе место в группе C, набрав четыре очка. Подопечные же Руя Витории опустились на третью строчку.

Ранее футболист «Спартака» Рассказов признал, что мог бы сыграть лучше в матче с «Лестером».

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