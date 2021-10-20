Футболист «Спартака» Рассказов признал, что мог бы сыграть лучше в матче с «Лестером»

Короткая ссылка
Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов высказался о своей игре с английским «Лестером» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Футболист «Спартака» Рассказов признал, что мог бы сыграть лучше в матче с «Лестером»
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Я много пропустил. Были ошибки, мог сыграть лучше, но не получилось это сделать. Неприятно. Буду работать над ошибками, на этом жизнь не заканчивается. Много негатива, но я никого не убивал и не предавал. Не ошибаются только мёртвые», — цитирует Рассказова «РБ Спорт».

Встреча прошла в Москве и завершилась поражением «Спартака» со счётом 3:4, хотя изначально красно-белые выигрывали с преимуществом в два мяча. 

«Лестер» поднялся на второе место в группе C, набрав четыре очка. Подопечные же Руя Витории опустились на третью строчку.

Ранее хавбек «Спартака» Руслан Литвинов призвал не накидываться на Рассказова после поражения от «Лестера».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить