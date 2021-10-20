Футболист «Спартака» Рассказов признал, что мог бы сыграть лучше в матче с «Лестером»
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Я много пропустил. Были ошибки, мог сыграть лучше, но не получилось это сделать. Неприятно. Буду работать над ошибками, на этом жизнь не заканчивается. Много негатива, но я никого не убивал и не предавал. Не ошибаются только мёртвые», — цитирует Рассказова «РБ Спорт».
Встреча прошла в Москве и завершилась поражением «Спартака» со счётом 3:4, хотя изначально красно-белые выигрывали с преимуществом в два мяча.
«Лестер» поднялся на второе место в группе C, набрав четыре очка. Подопечные же Руя Витории опустились на третью строчку.
Ранее хавбек «Спартака» Руслан Литвинов призвал не накидываться на Рассказова после поражения от «Лестера».