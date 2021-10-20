Футболист «Спартака» Рассказов признал, что мог бы сыграть лучше в матче с «Лестером»

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов высказался о своей игре с английским «Лестером» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

«Я много пропустил. Были ошибки, мог сыграть лучше, но не получилось это сделать. Неприятно. Буду работать над ошибками, на этом жизнь не заканчивается. Много негатива, но я никого не убивал и не предавал. Не ошибаются только мёртвые», — цитирует Рассказова «РБ Спорт».

Встреча прошла в Москве и завершилась поражением «Спартака» со счётом 3:4, хотя изначально красно-белые выигрывали с преимуществом в два мяча.

«Лестер» поднялся на второе место в группе C, набрав четыре очка. Подопечные же Руя Витории опустились на третью строчку.

Ранее хавбек «Спартака» Руслан Литвинов призвал не накидываться на Рассказова после поражения от «Лестера».