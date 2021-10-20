Литвинов призвал не накидываться на Рассказова после поражения «Спартака» от «Лестера»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал поражение от английского «Лестера» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

«Сказали ли что-то Николаю Рассказову в раздевалке? Ничего такого не было. Ребят, проиграла вся команда, а не один человек. Допускали ошибки. Ошибки начинаются со стороны половины поля соперника. Не может быть виноват один человек. Я вас прошу, не надо на него накидываться», — цитирует Литвинова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, высокий класс игроков «Лестера» позволял сопернику многое делать, несмотря на неплохую игру «Спартака» в первом тайме.

«Потеря концентрации? Не скажу. Но в начале каждого тайма в первые пять минут такое может произойти. Соперник воспользовался нашими ошибками», — добавил футболист.

Встреча прошла в Москве и завершилась поражением «Спартака» со счётом 3:4, хотя изначально красно-белые выигрывали с преимуществом в два мяча.

«Лестер» поднялся на второе место в группе C, набрав четыре очка. Подопечные же Руя Витории опустились на третью строчку.

Ранее Витория заявил, что нельзя голословно утверждать, что поражение является виной Рассказова.