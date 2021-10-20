Витория — о поражении от «Лестера»: нельзя голословно утверждать, что это вина Рассказова

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Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория не считает защитника Николая Рассказова виноватым в поражении от английского «Лестера» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Витория — о поражении от «Лестера»: нельзя голословно утверждать, что это вина Рассказова
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«Игра складывается из эпизодов и нюансов. Что касается выбора состава: вы готовы принимать такое решение? Вы видели, как они тренируются? В пропущенном мяче не может быть вины одного игрока — это результат действий и решений ряда футболистов. Я принимаю критику, но при этом нельзя голословно утверждать, что это вина Рассказова», — цитирует Виторию «Спорт-Экспресс».

По его мнению, легче всего обвинить одного человека, но он постарается объяснить в раздевалке каждому игроку, в чём они ошиблись. Специалист подчеркнул, что никогда при этом не будет критиковать футболистов публично.

Встреча прошла в Москве и завершилась поражением «Спартака» со счётом 3:4, хотя изначально красно-белые выигрывали с преимуществом в два мяча. 

«Лестер» поднялся на второе место в группе C, набрав четыре очка. Подопечные же Руя Витории опустились на третью строчку.

Ранее Витория заявил, что за ошибки на уровне Лиги Европы наказывают.

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