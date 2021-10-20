Витория — о матче «Спартака» с «Лестером»: за ошибки на таком уровне наказывают
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«Играли мы качественно, но за ошибки на таком уровне наказывают. Стратегия игры позволила нам забить два мяча в первом тайме, а потом соперник перехватил инициативу и воспользовался нашими ошибками. При этом я хочу подчеркнуть: это была игра на очень высоком уровне против очень сильного соперника», — цитирует Виторию «Спорт-Экспресс».
Встреча прошла в Москве и завершилась поражением «Спартака» со счётом 3:4, хотя изначально красно-белые выигрывали с преимуществом в два мяча.
«Лестер» поднялся на второе место в группе C, набрав четыре очка. Подопечные же Руя Витории опустились на третью строчку.
Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» скандировали фамилию Витории в конце матча с «Лестером».