Фанаты «Спартака» скандировали фамилию Витории в конце матча с «Лестером»
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Об этом сообщает «Чемпионат».
Встреча прошла в Москве и завершилась поражением «Спартака» со счётом 3:4, хотя изначально красно-белые выигрывали с преимуществом в два мяча.
«Лестер» поднялся на второе место в группе C, набрав четыре очка. Подопечные же Руя Витории опустились на третью строчку.
Ранее комментатор Александр Шмурнов эмоционально отреагировал на ошибки защитника «Спартака» Николая Рассказова во время матча с «Лестером».