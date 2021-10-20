Фанаты «Спартака» скандировали фамилию Витории в конце матча с «Лестером»

Болельщики московского «Спартака» скандировали фамилию главного тренера команды Руя Витории в концовке проигранного матча третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы с английским «Лестером».

Об этом сообщает «Чемпионат».

Встреча прошла в Москве и завершилась поражением «Спартака» со счётом 3:4, хотя изначально красно-белые выигрывали с преимуществом в два мяча.

«Лестер» поднялся на второе место в группе C, набрав четыре очка. Подопечные же Руя Витории опустились на третью строчку.

Ранее комментатор Александр Шмурнов эмоционально отреагировал на ошибки защитника «Спартака» Николая Рассказова во время матча с «Лестером».