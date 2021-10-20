Шмурнов эмоционально отреагировал на ошибки Рассказова во время матча с «Лестером»

Известный комментатор Александр Шмурнов возмутился действиями защитника «Спартака» Николая Рассказова во время матча третьего тура группового турнира футбольной Лиги Европы с английским «Лестером».

«Ну Рассказов, что ты делаешь, боже! Это просто невозможно комментировать», — сказал Шмурнов в эфире «Матч Премьер» по ходу игры.

Встреча прошла в Москве и завершилась поражением «Спартака» со счётом 3:4, хотя изначально красно-белые выигрывали с преимуществом в два мяча.

«Лестер» поднялся на второе место в группе C, набрав четыре очка. Подопечные же Руя Витории опустились на третью строчку.

Ранее сообщалось, что после матча с «Лестером» у входа на стадион «Спартака» был избит журналист.