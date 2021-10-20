Шмурнов эмоционально отреагировал на ошибки Рассказова во время матча с «Лестером»
- @fcsm_official
«Ну Рассказов, что ты делаешь, боже! Это просто невозможно комментировать», — сказал Шмурнов в эфире «Матч Премьер» по ходу игры.
Встреча прошла в Москве и завершилась поражением «Спартака» со счётом 3:4, хотя изначально красно-белые выигрывали с преимуществом в два мяча.
«Лестер» поднялся на второе место в группе C, набрав четыре очка. Подопечные же Руя Витории опустились на третью строчку.
Ранее сообщалось, что после матча с «Лестером» у входа на стадион «Спартака» был избит журналист.
🤬🤬🤬 Шмурнова чуть не порвало пополам от игры Рассказова.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 20, 2021
Ты еще не смотришь наши студии??? pic.twitter.com/dC04Ie67H5