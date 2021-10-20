СЭ: после матча с «Лестером» у входа на стадион «Спартака» был избит журналист

После завершения матча третьего тура группового турнира футбольной Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером» у VIP-входа на стадион «Открытие Банк Арена» неизвестный избил журналиста.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», неизвестный нанёс несколько ударов в голову журналисту РБК Александру Щёголеву.

Встреча прошла в Москве и завершилась поражением «Спартака» со счётом 3:4, хотя изначально красно-белые выигрывали с преимуществом в два мяча.

«Лестер» поднялся на второе место в группе C, набрав четыре очка. Подопечные же Руя Витории опустились на третью строчку.

Ранее рэпер OG Buda заявил, что «Спартак» его не разочаровал в матче с «Лестером».