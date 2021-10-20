Рэпер OG Buda заявил, что «Спартак» его не разочаровал в матче с «Лестером»

Короткая ссылка
Российский рэп-исполнитель Григорий Ляхов, также известный как OG Buda, отреагировал на поражение московского «Спартака» от английского «Лестера» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Рэпер OG Buda заявил, что «Спартак» его не разочаровал в матче с «Лестером»
  • AP

«Матч понравился, много голов. «Спартак» не разочаровал», — цитирует Ляхова «Спорт-Экспресс».

Встреча прошла в Москве и завершилась поражением «Спартака» со счётом 3:4, хотя изначально красно-белые выигрывали с преимуществом в два мяча. 

«Лестер» поднялся на второе место в группе C, набрав четыре очка. Подопечные же Руя Витории опустились на третью строчку.

Ранее олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников заявил, что остался доволен игрой «Спартака», несмотря на поражение от «Лестера».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить