Рэпер OG Buda заявил, что «Спартак» его не разочаровал в матче с «Лестером»
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«Матч понравился, много голов. «Спартак» не разочаровал», — цитирует Ляхова «Спорт-Экспресс».
Встреча прошла в Москве и завершилась поражением «Спартака» со счётом 3:4, хотя изначально красно-белые выигрывали с преимуществом в два мяча.
«Лестер» поднялся на второе место в группе C, набрав четыре очка. Подопечные же Руя Витории опустились на третью строчку.
Ранее олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников заявил, что остался доволен игрой «Спартака», несмотря на поражение от «Лестера».