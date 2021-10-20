Кафельников остался доволен игрой «Спартака», несмотря на поражение от «Лестера»

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Олимпийский чемпион по теннису и болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников отреагировал на поражение команды от английского «Лестера» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Кафельников остался доволен игрой «Спартака», несмотря на поражение от «Лестера»
  • AP

«Несмотря на поражение, я очень доволен игрой «Спартака» сегодня. Ребята действительно старались и хотели проявить себя на европейском уровне. На мой взгляд, они показали достойный уровень. Сегодня команда продемонстрировала максимум своих возможностей», — цитирует Кафельникова Sport24.

По его мнению, игроки красно-белых проявили сегодня гораздо больше самоотдачи, чем обычно, а за футболом команды было приятно наблюдать. При этом он считает, что «Спартак» не способен пока действовать на тех скоростях, которые может включать английский клуб.

«Сейчас все ругают Рассказова, но, я считаю, это незаслуженно. Так можно и про Максименко сказать, что он ни в один из четырёх моментов не спас команду. Только это неправильно. Играет команда — значит, и проигрывает тоже команда. Просто иногда так бывает, что ты хорошо начинаешь, но плохо заканчиваешь», — добавил теннисист. 

Встреча прошла в Москве и завершилась поражением «Спартака» со счётом 3:4, хотя изначально красно-белые выигрывали с преимуществом в два мяча. 

«Лестер» поднялся на второе место в группе C, набрав четыре очка. Подопечные же Руя Витории опустились на третью строчку.

Ранее бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков призвал не убивать защитника Николая Рассказова после матча с «Лестером» в Лиге Европы.

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