Глушаков призвал не убивать Рассказова после матча с «Лестером» в Лиге Европы

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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Химки», рассказал об ошибках красно-белых в проигранном матче с «Лестером» (3:4) в третьем туре Лиги Европы УЕФА.
Глушаков призвал не убивать Рассказова после матча с «Лестером» в Лиге Европы
  • AP

«Конечно, у «Спартака» были ошибки. Сейчас все будут говорить, как из-под Коли Рассказова забивали мячи. Но почему его не подстраховали? Я думаю, что не нужно брать и убивать парня. Месяц назад все от него кайфовали, говорили, что он прибавил и хорошо играет. Были командные ошибки, которые «Спартак» должен разобрать. Турнир продолжается, не надо голову пеплом посыпать. В первом тайме «Спартак» играл дисциплинированно, а во втором сдулся», — сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч Премьер».

По ходу встречи «Спартак» имел преимущество в два мяча.

Ранее Сёмин объяснил, почему «Спартак» проиграл «Лестеру».

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