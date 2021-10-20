Сёмин объяснил, почему «Спартак» проиграл «Лестеру»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на поражение московского «Спартака» от английского «Лестера» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

«Преимущество «Лестера» было по подбору игроков на каждой позиции. Поэтому гости и победили. Что касается качества игры «Спартака», то сложно говорить о качестве, когда проигрываешь. Рассказов? Думаю, тренер разберёт, как он сыграл», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Встреча прошла в Москве и завершилась поражением «Спартака» со счётом 3:4, хотя изначально красно-белые выигрывали с преимуществом в два мяча.

«Лестер» поднялся на второе место в группе C, набрав четыре очка. Подопечные же Руя Витории опустились на третью строчку.

Ранее известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев признался, что у него осталось много вопросов к тренеру «Спартака» после матча с «Лестером».