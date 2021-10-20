Губерниев признался, что у него осталось много вопросов к тренеру «Спартака» после матча с «Лестером»
- AP
«Есть большие вопросы к тренеру «Спартака». Максименко по статистике один из худших голкиперов Премьер-лиги! Это если опираться только на цифры! Вратарь должен отбивать хоть что-то… Выходить на такой матч ещё и с Рассказовым — это дурной тренерский вкус. Как и выпускать Ломовицкого на замену!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.
По его мнению, тренеру есть из кого выбирать. Журналист считает, что место в воротах мог занять Александр Селихов, а правым центральным защитником можно было поставить Романа Зобнина.
«В общем, шикарный матч Айртона, Мозеса, Соболева… И ужасный Руя Витории! И да, все мои ставки сыграли! Ибо я авторитетный футбольный обозреватель!» — добавил Губерниев.
Ранее сообщалось, что «Спартак» уступил «Лестеру» в матче Лиги Европы, хотя выигрывал со счётом 2:0.