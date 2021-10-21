«Наполи» разгромил «Легию» в матче Лиги Европы

Итальянский «Наполи» взял верх над польской «Легией» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

Встреча прошла в Неаполе и завершилась со счётом 3:0.

В составе хозяев на 76-й минуте отличился Лоренцо Инсинье, на 80-й забил Виктор Осимхен, а в компенсированное время точку в игре поставил Маттео Политано (90 + 5').

Подопечные Лучано Спаллетти набрали четыре очка, обошли московский «Спартак» и теперь занимают третье место в турнирной таблице группы C. «Легия» возглавляет квартет с шестью баллами в активе.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» проиграл «Галатасараю» в матче Лиги Европы, пропустив на 82-й минуте.