«Монако» на последних минутах вырвал победу над ПСВ в Лиге Европы

Французский «Монако» на выезде переиграл нидерландский ПСВ в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

Встреча прошла в Эйндховене и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе монегасков отличились Мирон Боадю и Софьян Диоп на 19-й и 89-й минутах. Хозяева ответили только голом Коди Гакпо на 59-й минуте.

Российский полузащитник коллектива из Монте-Карло Александр Головин пропустил минувшую игру.

«Монако» набрал семь очков и возглавил турнирную таблицу группы B. ПСВ (4) находится на второй строчке.

Ранее сообщалось, что «Наполи» разгромил «Легию» в матче Лиги Европы.