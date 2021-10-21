«Монако» на последних минутах вырвал победу над ПСВ в Лиге Европы

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Французский «Монако» на выезде переиграл нидерландский ПСВ в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
«Монако» на последних минутах вырвал победу над ПСВ в Лиге Европы
  • Reuters
  • © Piroschka Van De Wouw

Встреча прошла в Эйндховене и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе монегасков отличились Мирон Боадю и Софьян Диоп на 19-й и 89-й минутах. Хозяева ответили только голом Коди Гакпо на 59-й минуте.

Российский полузащитник коллектива из Монте-Карло Александр Головин пропустил минувшую игру.

«Монако» набрал семь очков и возглавил турнирную таблицу группы B. ПСВ (4) находится на второй строчке.

Ранее сообщалось, что «Наполи» разгромил «Легию» в матче Лиги Европы.

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