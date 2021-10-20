Головин пропустит матч «Монако» с ПСВ в Лиге Европы

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы с нидерландским ПСВ.

Как сообщает пресс-служба монегасков, игрок завершает этап восстановления после травмы.

Россиянин получил повреждение паха в матче девятого тура чемпионата Франции с «Бордо» (3:0). Из-за травмы он пропустил октябрьские матчи сборной России со Словакией (1:0) и Словенией (2:1) в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. Однако 18 октября он приступил к тренировкам в общей группе.

Ранее агент Головина подтвердил, что футболист восстановился после травмы.